Московские «эсеры» объявили о начале второго этапа отбора кандидатов на выборы в столичный парламент

Партия «Справедливая Россия – За правду» объявила о начале с 24 апреля второго этапа предвыборного проекта «Москва 2024: Справедливый кандидат». По его итогам планируется сформировать список кандидатов для выдвижения в Мосгордуму во всех 45 одномандатных округах.

Как уточнил лидер московских эсеров, депутат Госдумы Дмитрий Гусев, предвыборы пройдут с 24 апреля по 5 июня. Регистрация участников объявлена с 24 апреля по 8 мая. «Будущим кандидатам в Мосгордуму предстоит выполнить несколько заданий. Во-первых, это сбор подписей за партийную инициативу. Их можно собирать онлайн на нашем сайте – МОСГОРДУМА2024.РФ и в офлайн формате. Во-вторых, участников ждут публичные дебаты на тему развития города и конкретного округа. И в-третьих, необходимо представить свое видение стратегии избирательной кампании. Цели и задачи, основные «месседжи», слоган, анализ прошлых выборов и потенциальных оппонентов, технологии работы с избирателями, план мобилизации», – отметил он.

Предполагается, что итоги подведет конкурсная комиссия, в которую вошли 10 человек, в том числе: лидер московских эсеров Дмитрий Гусев, депутаты Госдумы Николай Новичков и Михаил Делягин, руководитель московского аппарата фракции Андрей Анохин и члены Совета регионального отделения.

В партии отметили, что первый этап проекта уже стал карьерным лифтом для некоторых потенциальных кандидатов в Мосгордуму. 12 участников приглашены в команды в качестве помощников депутаты Госдумы и столичного парламента.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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