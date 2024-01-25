Экс-депутат Госдумы Рыжков решил досрочно сложить полномочия в Мосгордуме

Депутат Московской городской думы Владимир Рыжков намерен досрочно сложить полномочия. Его заявление зарегистрировано в столичном парламенте, и запланировано к рассмотрению.

«В.А.Рыжков обратился в Московскую городскую Думу с письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской Думы. В соответствии с Законом города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы» решение о досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской Думы оформляется постановлением Московской городской Думы», – говорится в пояснительной записке к проекту решения столичного парламента.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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