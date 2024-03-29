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Пятница, 29 марта 2024, 18:24 мск

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Судить за госизмену: депутат Мосгордумы выступил за ужесточение наказания в миграционной сфере

Чиновникам, которые неправомерно выдают всевозможные документы мигрантам, необходимо ужесточить наказание – судить не за коррупцию, а за госизмену. Об этом заявил вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев.

«Вообще, всех тех, кто выдаёт мигрантам левые документы, кто раздаёт кому ни попадя гражданство, кто принимает за экзамены по русскому у тех, кто слова по-русски не знает, нужно наказывать вовсе не как коррупционеров. Задерживать и судить их надо за измену Родине», – подчеркнул Медведев в своем телеграм-канале.

Москва, Мария Соколова

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