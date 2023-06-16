Штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут вдвое

В Москве с 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснется всего городского транспорта. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы приняла Мосгордума», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе уточнили, что штраф за безбилетный проезд составит 2 000 рублей вместо 1 000 рублей, а штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4 000 рублей вместо 2 500 рублей.

«За счет оплаченных поездок мы обновляем транспортный парк, ставим современные остановки и повышаем комфорт на всем вашем маршруте. Кроме того, это страховка пассажира в случае ДТП», – отметили в профильном департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

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