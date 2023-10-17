«Большой денежный фонтан с эксклюзивным доступом…» Депутат Мосгордумы оценила проект столичного бюджета

Бюджет Москвы похож на большой денежный фонтан с эксклюзивным доступом к нему застройщиков, стройподрядчиков и девелоперов. Об этом заявила депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Янчук, комментируя проект главного финансового документа столицы на предстоящий год.

Парламентарий обратила внимание, что ряд важных статей расходов попали под сокращение. «Например, сокращается два ключевых направления медицины: специализированная медпомощь и акушерство-гинекология. Похоже, что грядет дальнейшее продолжение политики ликвидации женских консультаций и гинекологических кабинетов в 2024 году», – отметила Янчук в своем телеграм-канале.

Депутат также отметила, что «городские власти не видят проблемы безработицы, видимо, поэтому резко сокращают расходы по этому направлению». «Кстати, я проблему безработицы вижу, поэтому в этом году внесен законопроект об адекватном увеличении социальных пособий, тем кто был уволен и встал на учет в службу занятости», – подчеркнула она.

«Показательно, что в городском рейтинге, расходы на ЖКХ упали с 7 на 11 место. Ряд направлений: ХВС, газ, ливневки(!!), режутся критически. Удивительно как в городе такая статья расходов как «городское хозяйство» может быть на последнем месте. Стоит ли после этого удивляться прорывам труб, затоплению подвалов и улиц, долгим ожиданием аварийных служб», – констатировала Янчук.

При этом депутат отдельно отметила «циничность факта» сокращения ассигнований «Метрополитену» на 12%, которое происходит на фоне очередного второго в году удорожания проезда на метро для москвичей. «Власти демонстративно не слышат моего предложения заморозить тарифы, шире субсидировать общественный транспорт и не давить население дополнительным платежным бременем», – пояснила она.

В то же время Янчук обратила внимание, что «на общем фоне есть и счастливчики, кого не коснется экономия бюджета». «Как всегда, это те, кто строят, ремонтируют и благоустраивают. Астрономически, на 144 млрд. руб. растут расходы на строительство жилья. Что-то мне подсказывает, что это жилье не будет социальным. Активные вливания в парки и зоны отдыха заставляют насторожится: такие деньги пахнут масштабным строительствам, которое для природных территорий недопустимо. Растет финансирование подпрограмм, связанных с безопасностью, это объяснимо, хотя темп роста представляется слишком большим. Но как объяснить на общем фоне почти 4-кратный рост ассигнований по статье: «Развитие межрегиональных и международных культурных связей»?! Кого, с кем… Такие расходы явно носят лоббистский характер и городу они не нужны», – уточнила парламентарий.

«О том, как управляется Москва и какие в городе приоритета наглядно говорит один факт: за 4 года рост социальных статей бюджета составил примерно 1/3, зато рост ассигнований на строительство составляет 2.5 раза! Бюджет Москвы похож на большой денежный фонтан с эксклюзивным доступом к нему застройщиков, стройподрядчиков и девелоперов. Тут крутятся сотни миллиардов», – заключила Янчук.

Москва, Светлана Антонова

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