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Среда, 27 марта 2024, 17:16 мск

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Мосгордума увеличила штрафы за нарушения в метро

Московская городская дума одобрила поправки в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении штрафов за нарушение некоторых правил использования метро.

В частности, штраф за неправомерную остановку эскалатора через систему экстренного отключения составит 5000 рублей вместо 100 рублей, передает «Интерфакс».

Также ужесточена ответственность и за другие нарушения, за которые ранее полагалось предупреждение или штраф в 100 рублей. Так, санкция в размере 2000 рублей теперь предусмотрена для тех, кто умышленно создает помехи движению пассажиров, остается в поездах, следующих в депо, ездит по станции на велосипедах или самокатах.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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