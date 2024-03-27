Мосгордума увеличила штрафы за нарушения в метро

Московская городская дума одобрила поправки в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении штрафов за нарушение некоторых правил использования метро.

В частности, штраф за неправомерную остановку эскалатора через систему экстренного отключения составит 5000 рублей вместо 100 рублей, передает «Интерфакс».

Также ужесточена ответственность и за другие нарушения, за которые ранее полагалось предупреждение или штраф в 100 рублей. Так, санкция в размере 2000 рублей теперь предусмотрена для тех, кто умышленно создает помехи движению пассажиров, остается в поездах, следующих в депо, ездит по станции на велосипедах или самокатах.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube