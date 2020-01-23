«Мы тоже не спим, охраняем ядерный могильник от ваших строителей»: москвичи ответили в твиттере вице-премьеру Хуснуллину

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, работавший до недавного времени на посту заместителя мэра Москвы, в сообщил жителям столицы, что решения по скандальной Юго-Восточной хорде уже подготовлены. Чиновник извинился и признал, что с объяснениями следовало выступить раньше, отметив, что в новой должности времени ему не хватает даже на сон. Москвичи в ответ высмеяли вице-премьера и пообещали пригласить на радиоактивный могильник Грету Тунберг.

«По ЮВХ все решения подготовили, думаю скоро вы о них узнаёте, – говорится в сообщении Хуснуллина. – Очень хотел приехать лично на место и всё показать и объяснить, но сейчас времени не хватает даже на сон! Спасибо вам за терпение и понимание. Извиняюсь за себя и своих коллег надо было намного раньше все объяснить!»

Жители столицы, судя по их реакции в соцсетях, не испытывают ни малейшего сочувствия к недосыпающему вице-премьеру, который с 2010 года работал в мэрии Москвы, курируя весь строительный комплекс. При этом горожане возлагают на Хуснуллина полную ответственность за начало стройки участка хорды в Москворечье, где близ завода полиметаллов с советских времен расположен радиоактивный могильник.

«Очень понимаем вас! Мы тоже не спим, охраняем ядерный могильник от ваших строителей. Сначала полная рекультивация, потом только – стройка», – пишет @Valburgo4ka.

«А решения подготовили и объяснять нам будут также люди, ни разу не приезжавшие на склон лично?» – ядовито интересуется пользователь под ником ЯМЫ против ХОРДЫ.

«Как Вы ушли с поста, так сразу и радиация появилась! Год её там не было, а тут нашлась... ЦИТАТА: «Мэрия Москвы допускает возможную угрозу радиации из-за строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) и готова провести работы по очистке территории от радиоактивных отходов», – «удивляется» Ирина К., цитируя новость агентства «Регнум».

«Мы вообще-то тоже не спим...потому что выполняем ВАШУ работу! Уж будьте добры, наконец, объяснять нам и нашим детям, за что Вы хотите нас лишить сна на постоянной основе?» – интересуется Надя Демидова.

«Найдите время в Вашем напряженном графике и приедьте пообщаться с людьми и все объяснить!» – требует @Olgakk5.

«Как по законодательству надо наказывать должностных лиц, ответственных за нарушения при проектировании с игнорированием факта наличия могильника радиоактивных отходов в Москве? Кто ответит за перерасход средств, явившихся следствием этого? Или это больше к новому генпрокурору?» – спрашивает Хуснуллина пользователь @vadpru.

«Новую лапшу на уши приготовили? Не надоело? Единственный адекватный вариант – это комплексное исследование территории, разработка плана действий (дезактивация или консервация). А уж потом вспоминать про ЮВХ», – пишет @sv_like.

Москвичи сообщают бывшему вице-мэру столицы, что по закону вести работы на территориях, где располагается могильник радиоактивных отходов (РАО) могут только специализированные организации после положительного решения профильных ведомств. «Может начать жить по закону? Тем более должность теперь еще больше этого требует», – отмечает @MBorzunov, а пользователь под именем Grisha RU и вовсе пригрозил вице-премьеру визитом главной эко-активистки планеты. «Вы хотите и русских, и иностранных туристов потравить радиацией! Да я Гретту приглашу, она вас заклеймит позором!!!» – пообещал он.

Сегодня москвичи отнесли обращения в приемную президента РФ Владимира Путина с требованием уволить Хуснуллина с должности вице-премьера и поручить генпрокуратуре расследовать его деятельность в мэрии Москвы.

Хуснуллин был назначен вице-премьером правительства РФ указом президента 21 января.

Могильник радиоактивных отходов находится на склоне реки в районе Москворечье и примыкает к заводу полиметаллов возле парка Коломенское. Там захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. Жители юга и юго-востока Москвы выступили против планов мэрии по строительству на этой территории участка Юго-Восточной хорды и мостом через реку, поскольку при проведении строительных работ, опасаются местные жители, будет вскрыт могильник РАО, и радиоактивные частицы ветром и тяжелой техникой будут разнесены на десятки километров вокруг. Скандальной теме было посвящено заседание за «круглым столом» в Госдуме летом прошлого года, после этого в столице регулярно проходили митинги с требованием отменить строительство, однако Хуснуллин не соглашался отменять или корректировать проект.

Наличие радиации на склоне Москвы-реки было подтверждено официальными замерами ФГУП «Радон».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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