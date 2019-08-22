Москвичи снова выйдут на митинг против «радиоактивной дороги смерти»

Сегодня вечером москвичи соберутся на митинг против строительства Юго-Восточной хорды, которое угрожает разрушить радиоактивный могильник не берегу Москвы-реки. Акция согласована с префектурой, подчеркивают в соцсетях организаторы. Распоряжение о назначении чиновников упономоченными представителями властей подписал префект Южного округа Москвы Алексей Челышев.

«Приходите на согласованный митинг, где мы сможем обсудить главную проблему нашего города – строительство Южной рокады и Юго-Восточной хорды на месте ядерного могильника рядом с Московским заводом полиметаллов на Каширском шоссе», – говорится в листовке организаторов. На сайте «Активная жизнь», где публикуют сообщения о предстоящих акциях, участников просят быть бдительными и осторожными, поскольку на митинге возможны провокации.

Акция начнется в 19 часов на пустыре на пересечении Пролетарского проспекта и Кантемировской улицы.

Как уже сообщал «Новый День», московские экозащитники и жители юга и юго-востока столицы потребовали от властей остановить строительство участка Юго-Восточной хорды на площадке близ завода полиметаллов, поскольку там находится официально подтвержденный радиоактивный могильник. Общественники, несмотря на заверения властей в безопасности проекта, опасаются, что при строительных работах зараженная пыль будет разнесена на много километров от данного места, попадет в воды Москвы-реки. При вдыхании такие радиоактивные частицы остаются в легких человека и продолжают облучать его изнутри.

В июле о скандальных планах стройкомплекса Москвы заговорили в Государственной думе. На «круглом столе», посвященном госполитике в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ, выступили ученые, экологи и московские активисты. Как сообщил тогда кандидат физико-математических наук, депутат МО Лефортово Павел Тарасов, объем захороненных в могильнике «хвостов» составляет 60 тысяч тонн. Пока отходы лежат под слоем земли, однако в нескольких местах пробурены лунки, и там наблюдается значительно повышенный уровень радиации.

Сотрудники МЧС и ФГУП «РАДОН» ранее произвели официальные замеры, и составили акт. В этом документе отмечено, что максимальное значение на обследованных точках составляет 6 тысяч микрорентген в час. По городу, для сравнения, фоновое значение составляет 15-20 микрорентген.

Модератор заседания – депутат Госдумы Валерий Рашкин назвал строящуюся хорду «дорогой смерти», пообещав направить все материалы встречи и официальные документы с подтверждением существования могильника в мэрию Москвы.

Несмотря на это, мэрия Москвы не собирается отказываться от планов строительства хорды на данном участке. Чиновники заявили, что стройка не затронет могильник и не потревожит отходы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.08.19

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