Москвичи «штурмуют» приемную Путина с требованием отставки нового вице-премьера РФ

Сегодня москвичи собрались около здания общественной приемной президента РФ, чтобы передать обращение с требование отправить в отставку нового вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и прокурорскую проверку его деятельности на посту вице-мэра Москвы. Об этом в социальных сетях депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Елена Шувалова,

В обращении к президенту говорится, что назначение Хуснуллина зампредом правительства РФ вызвало «единодушное возмущение москвичей», поскольку жители столицы крайне негативно оценивают его работу в мэрии с 2010 года. «Деятельность М. Ш. Хуснуллина осуществлялась в интересах сверхбогатых людей, возглавляющих строительные компании, при этом цинично и демонстративно игнорировались интересы и нарушались права как жителей Москвы, так и граждан всей Российской Федерации», – подчеркивается в письме президенту РФ.

Авторы обращения отмечают, что результатом деятельности Хуснуллина стал снос около 200 исторических зданий в Москве, уничтожение сотен гектаров зеленых территорий, в частности, части парка Кусково, реализация множества строительных проектов, отмены которых требовали москвичи из-за грубейших нарушений.

Как считают москвичи, деятельность Хуснуллина «несет непосредственную угрозу национальной безопасности» – именно под его руководством уничтожался древний город, нарушались права миллионов москвичей и гостей столицы. Авторы обращения также выражают опасение, что назначение Хуснуллина вице-премьером несет угрозу того, что «протест жителей против его деятельности распространится на всю Россию».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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