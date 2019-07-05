Москвичи обнаружили радиоактивный могильник: уровень допустимого облучения превышен в 200 раз

Сегодня московские активисты в седьмой раз вышли с общественной инспекцией территории на юге Москвы, где планируется строить участок Юго-Восточной хорды. Жители столицы уверены, что амбициозный проект столичного стройкомплекса вскроет радиоактивный могильник вблизи «Московского завода полиметаллов», а зараженный грунт будет разнесен по огромной территории, включая Москву-реку.

В рамках строительства участка хорды – моста через Москву-реку, радиоактивный могильник будет перекопан, говорят активисты. Он появился в середине прошлого века, когда на заводе производили радиоактивный торий. Опасные отходы складировали рядом с заводом и просто засыпали сверху землей.

Общественники замерили радиоактивный фон в нескольких местах, где целостность могильника, по их мнению, уже нарушена. Прямой эфир в соцсетях вел канал «Аctivaticа» – в ролике видно, что один из участников инспекции подносит счетчик Гейгера к яме в земле неподалеку от железнодорожных путей.

«Вот сейчас 0,7 микрозивертов. Будет примерно до единички», – говорит мужчина. Отметим, на сайте ФГУП «Радон» сказано, что допустимая мощность эквивалентной дозы гамма-излучения для населения составляет 0,3 мкЗв/ч.

Судя по словам активистов, радиоактивные отходы все еще находятся под слоем почвы. Если строительная техника начнет вынимать грунт и достанет до самого могильника, доза будет намного выше, опасаются общественники. На камеру москвичи рассказали, что сегодня им передали информацию о готовящейся проверке данном территории надзорными органами. «Нам сказали, что будет назначена проверка, [работать будут] прокуратура с Мосстройнадзором, и они еще раз посмотрят можно ли тут строить, – говорит один из участников общественной инспекции. – Мы хотим либо отмены этого проекта, либо пусть «Радон» это все вывозит».

Ранее в Сети появились фотографии неких актов радиационного обследования территории района Москворечье-Сабурово, где планируется строить участок Юго-Восточной хорды. Согласно этим данным, специалисты ФГУП «Радон» и МЧС обнаружили там два очага радиации: первый находится в 50 метрах от железнодорожных путей около платформы «Москворечье» – недалеко от забора завода полиметаллов. Здесь мощность гамма-излучения уже по официальным замерам составила 0,9 мкЗв/ч.

На втором участке – рядом со зданием самого завода – мощность превышает допустимую в 200 раз: прибор показал 61,4 мкЗв/ч.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

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