Москвичи требуют найти виновных в фальсификации публичных слушаний по радиоактивной Юго-восточной хорде

Жители Южного округа Москвы продолжают оспаривать результаты публичных слушаний по проекту строительства участка Юго-восточной хорды, которая пройдет, в том числе, по территории могильника радиоактивных отходов. В итоговом протоколе гражданские активисты выявили абсурдный факт – 36 участников слушаний одновременно высказались «за» и «против». Еще более 800 голосов оформлены с процедурными нарушениями.

Вместе с тем, один из жителей округа обнаружил, что его голос против стройки был засчитан в пользу реализации проекта, и направил жалобу в префектуру Южного административного округа Москвы. «Официально заявляю, что я не поддерживал проект», – говорится в обращении, поступившем 12 февраля в префектуру.

Москвич потребовал удалить из протокола заведомо ложную информацию, провести служебную проверку и установить виновных в подлоге. «Фактически фальсификация моей подписи означает фальсификацию всего протокола Публичных слушаний», – подчеркивается в жалобе.

Ранее соответствующее заявление было направлено в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что 18 февраля в Нагатинском районном суде Москвы после перерыва состоится очередное заседание по вопросу отмены результатов публичных слушаний по проекту планировки участка Юго-Восточной хорды от Каспийской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги. С иском в суд весной прошлого года обратилась группа гражданских активистов. До сих пор идет сбор и исследование доказательств. Правовую поддержку активистам оказывает Движение «Гражданская солидарность».

Напомним, строительство этого участка хорды запланировано по территории радиоактивного могильника московского завода Полиметаллов, где находятся отходы урановых и ториевых руд. Судя по замерам в районе Москворечье-Сабурово, о которых сообщают активисты в социальных сетях, зафиксировано превышение радиационного фона в 60 раз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.20

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