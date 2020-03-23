«Акт был подменен»: в скандале с радиоактивным могильником в Москве всплыли поддельные документы

В резонансной истории со вскрытием в Москве радиоактивного могильника появились новые факты. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов заявил о подлоге документов в акте обследования ФГУП «Радон». В то же время в Интернете опубликовано письмо Роспотребнадзора, в котором говорится о 90 тысячах кубометров загрязненных радиацией грунтов и двух тысячах кубометров непосредственно опасных отходов, которые находятся на этой территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов на своей странице в «Фейсбуке» заявил о подлоге документов, которые были направлены экспертам рабочей группы при городском парламенте.

«Задним числом была подменена 1 страница акта о радиационном обследовании от 30.04.2019, где было уменьшено значение мощности дозы гамма-излучения в 10 раз! – отметил Тарасов. – 30 апреля 2019 года ФГУП «РАДОН» вместе с МЧС проверял информацию о наших замерах в рамках общественной инспекции свалки радиоактивных отходов. В результате был выдан акт, где МЭД ГИ (мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, – ред.) для самого большого очага загрязнения указана как 61,4 мкЗв/ч. Не так давно экспертам рабочей группы, созданной при МосгорДуме, были разосланы документы, в которых среди прочего присутствуют и акты радиационного обследования данной территории. Не сразу заметили, что указанные там цифры – подделаны. На листе с регистрационным номером (его при самих замерах назвать не смогли, а позднее отказывались сообщить) указано значение МЭД ГИ в 6,14 мкЗв/ч, то есть в 10 раз меньше».

Депутат подчеркнул, что намерен изучить судебную практику по ст.292 УК РФ «Служебный подлог», и заявил, что теперь не доверяет данным ФГУП «Радон».

По оценкам Роспотребнадзора, объем зараженного грунта составляет не 60 тысяч кубометров, а 90 тысяч, при этом ориентировочный объем самих радиоактивных отходов составляет две тысячи кубических метров. Такие данные содержатся в документе, опубликованном в соцсетях активистами-защитниками Москворечья, который, по их словам, был размещен на сайте Госзакупок вместе с технической документацией по строительству участка Юго-Восточной хорды.

Так, в письме московского управления Роспотребнадзора сообщится, что ФГУП «Радон» проведено детальное инженерно-радиационное обследование территории. Согласно этим данным, грунт загрязнен на глубине до 5 метров, и его объем в процессе дополнительных исследований может возрасти, поскольку склон сползает в Москву-реку. Именно поэтому, отмечается в письме, работы на могильнике следует начать с берегоукрепления, иначе оползни могут привести техногенным авариям и ЧС.

Для прояснения ситуации с происходящим на территории могильника РАО, редакция РИА «Новый День» направила запросы в ФГУП «РАДОН», ФГУП «РосРАО» и в госкорпорацию Росатом.

Как сообщал «Новый День», жители Москвы второй год протестуют против планов мэрии по строительству участка Юго-Восточной хорды в непосредственной близости к заводу полиметаллов. По оценке активистов, согласно проекту опоры моста через Москву-реку должны будут возвести на территории могильника радиоактивных отходов. Жители столицы опасаются, что вскрытие могильника приведет к тому, что радиоактивная пыль, которую поднимет строительная техника, заразит большую территорию как минимум на юге и юго-востоке столицы.

В мэрии Москвы сначала называли фейком информацию о самом наличии могильника, однако после отставки бывшего руководителя стройкомплекса столицы, ныне вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, глава города Серей Собянин заявил, что зараженный грунт будет вывезен. Конкурс выиграло ФГУП «Радон».

Москвичи потребовали не трогать могильник без дополнительных изысканий и оценки состояния находящихся там отходов. 19 марта протестующих горожан разогнала полиция. Был применен перцовый газ, задержаны оказались, по оценкам самих протестующих, 64 человека.

Москва, Татьяна Дорофеева

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