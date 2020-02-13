ФГУП «Радон» выиграл аукцион на вывоз радиоактивного грунта из могильника

ФГУП «Радон» выиграло электронный аукцион на осуществление работ по вскрытию радиоактивный могильника в столичном районе Москворечье и вывозу части зараженного грунта из района строительства Юго-Восточной хорды. Противники стройки заявляют, что для жителей Москвы этот проект может стать гибельным.

Как следует из данных на сайте госзакупок, аукцион на оказание услуг по радиационному контролю, изъятию и транспортировке радиоактивных отходов и радиоактивно загрязненного грунта с участка на правом берегу реки Москва, 29 января объявило ГКУ г. Москвы «Управление дорожно-мостового строительства». Заявки принимались до 7 февраля, сам аукцион состоялся 12 февраля.

«В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе (ч.13 ст.69 Закона № 44-ФЗ)», – говорится в сообщении на сайте госзакупок. Данных о заключении контракта на портале пока нет, однако сообщается, что стоимость работ составит почти 80 млн рублей.

Согласно документации к закупке, работы должны пройти в три этапа, при этом подрядчик может получить авансовые выплаты перед каждым из них. На первом должно быть проведено радиационное обследование 2,7 Га территории около завода полиметаллов на склоне около Москвы-реки, в рамках второго этапа следует вывезти зараженный грунт, на третьем – провести заключительное обследование местности.

В техзадании говорится, что подрядчик должен обследовать объект со шпурением на глубину до 1 метра в местах превышения нормативных значений, огородить территорию, установить 10 видеокамер, организовать пропускной режим и круглосуточную охрану. В целом изъять и вывезти предполагается 460 кубических метров грунта.

На все работы подрядчику отводится максимум 90 дней. При этом в договоре отмечается, что услуги могут быть оказаны досрочно. Исполнитель работ может привлечь к ним субподрядчиков.

Кроме того, в проекте госконтракта говорится, что победитель аукциона может приостановить работы, если возникнут обстоятельства, «которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок».

Если контракт будет подписан, ФГУП «Радон» будет запрещено разглашать, собирать и обрабатывать любую «информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям сторон».

Как сообщал ранее «Новый День», столичные экологи добиваются приостановки строительства участка Юго-Восточной хорды, пролегающей по территории радиоактивного могильника около завода полиметаллов, куда несколько десятилетий в советское время сливали отходы урановых и ториевых руд. Мэрия Москвы сначала отрицала существование могильника, затем представители Стройкомплекса уверяли, что строительство хорды его не затронет, однако после того, как ситуация получила большой общественный резонанс, мэр Сергей Собянин пообещал вывезти оттуда радиоактивный грунт.

По информации физика-ядерщика Алексея Озерова, 12 февраля датчик ФГУП «Радон» повторно за последние дни зафиксировал всплеск радиации в 1800 мкР/ч. Отвечая на вопросы пользователей на своей странице в «Фейсбуке», эксперт подчеркнул, что вскрывать могильник не следует. «В Москве нет разделения на простых москвичей и не очень простых. Все живут под одними и теми же радиоактивными осадками с могильника около МЗП. Это означает, что трогать могильник нельзя. Будет только хуже», – считает Озеров.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.02.20

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