В стратегии развития Верх-Исетского района Екатеринбурга заложили строительство метро

Стратегия социально-экономического развития Верх-Исетского района Екатеринбурга до 2030 года предусматривает строительство второй ветки метрополитена. Об этом сообщил глава района Андрей Морозов на заседании программного совета в мэрии, передает корреспондент РИА «Новый День».

Согласно планам, линия подземки должна появиться в период 2026-2030 годов. Однако в документах не указаны ни источники финансирования, ни какие-либо другие подробности проекта.

Напомним, строительство метрополитена изначально закладывалось в генплан Екатеринбурга до 2035 года. Предполагалось, что к этому сроку в уральской столице будет уже три ветки метро, причем вторая линия будет сдана к 2025 году. Затем выяснилось, что федеральные власти не собираются давать Екатеринбургу деньги на метро.

Впоследствии генплан города был направлен на доработку из-за шквальной критики застройщиков. Однако глава Екатеринбурга Александр Высокинский продолжает настаивать, что строительство метро начнется в ближайшие годы. Так, на недавней встрече со студентами УрФУ мэр заявил, что первый котлован второй ветки появится уже в 2022 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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