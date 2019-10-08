Сказочный генплан: в Екатеринбурге хотят построить вторую ветку метро за пять лет (КАРТА)

Администрация Екатеринбурга сегодня обнародовала генплан города на период до 2035 года. К концу этого периода в столице Урала будет уже три ветки метро, при этом вторую, согласно документу, сдадут уже в 2025 году.

«На 2025 г. планируется ввод второй линии метрополитена от ст. «Янтарная» до ст. «Каменные Палатки». Ввод станций «Металлургическая», «Уральских Коммунаров», «Театральная», «Студенческая» планируется перенести на 2035-й», – указано в генплане. К 2035 году также откроют станцию «Бажовская». Всего, судя по карте, вторая ветка – от «Янтарной» до «Каменных Палаток» – включает в себя 11 станций.

В 2035 году должны открыть третью ветку метро, от ст. «Академическая» до ст. «Шарташская». Территория для депо запроектирована в районе железнодорожной станции «Аппаратная». Третья ветка состоит из 10 станций. Она может проходить через перекрестки Куйбышева – Луначарского и Щорса – Московская, либо по альтернативному варианту, где пересадочной станцией будет «Геологическая».

Добавим, первая линия – это 9 станций, последние две станции строились около десяти лет каждая.

Кроме того, к 2025 году согласно генплану, протянут трамвайную линию в Верхнюю Пышму, Академический и Солнечный.

Добавим, в Екатеринбурге проходит обсуждение нового генплана. Ознакомиться с документом можно в рабочие часы в районных администрациях или на сайте мэрии. Вносить свои предложения можно до 5 ноября.

Екатеринбург, служба информации

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