В Екатеринбурге снова хотят построить студенческий кампус рядом с технопарком

В районе технопарка «Университетский» снова планируется построить студенческий кампус -такая информация содержится в генплане развития города до 2035 года. Причем это будет межвузовская площадка с подразделениями УрО РАН.

«В планировочном районе «Университетский» планируется строительство крупного учебно-научного центра с целью обеспечения подготовки специалистов с высшим образованием для Урало-Сибирского региона в соответствии с современными стандартами качества на основе интеграции высших учебных заведений и академической науки Урала», – сказано в генплане. К району Университетский относят территорию, ограниченную улицей Владимира Высоцкого – Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой – дублером Сибирского тракта – северной границей административного района «Октябрьский» – западной границей технопарка высоких технологий «Университетский».

Напомним, несколько лет назад были планы по строительству кампуса УрФУ в районе технопарка, строительство должно было начаться в 2015-м, однако этого не произошло. К обсуждению проекта вернулись после того, как Екатеринбург выиграл право на проведение Универсиады-2023. Деревню Универсиады будут строить в Новокольцовском микрорайоне, предполагается, что ее наследство станет кампусом федерального университета. Однако в генплане территорию Универсиады почему-то отнесли на ВИЗ.

«Новый День» ранее сообщал о других грандиозных планах, заложенных в генплан: две ветки метро, «Экспо-2035», второй аэропорт, а кроме того, местные власти планируют построить два объекта по обращению с ТКО в южной части города.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.10.19

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