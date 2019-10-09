Дежавю: мэрия заложила в генплан амбиции на проведение «Экспо-2035»

В новом генплане Екатеринбурга закладывается территория под проведение Всемирной выставки «Экспо-2035». Осваивать будут участок в том же районе, где хотели проводить «Экспо-2025».

Планы на строительство объектов к международной выставке указываются в генплане в разделе, где описывается планировочный район «Выставочный». Район будет создан специально для размещения выставочных мероприятий общероссийского и мирового уровней, он будет находиться в следующих границах: мост через Верх-Исетское водохранилище – Срединное кольцо – Ново-Московский тракт – подъезд к поселку Палкинский Торфяник – юго-восточная граница Оброшинского лесопарка.

«В границах планировочного района «Выставочный» в течение периода с 2004 по 2019 гг. реконструирована учебно-спортивная база. Планировочный район «Выставочный» сформирован свободной структурой улично-дорожной сети. Основное сообщение внутри района, а также с соседними планировочными единицами осуществляется по Московскому тракту. Застройка планировочного района представлена в основном общественно деловой функцией, а именно корпусами биатлонного комплекса «Динамо», – указано в документации. На территории района находятся Верх-Исетский пруд и Московский лесопарк. В «Выставочном» вообще не будет автомобильных дорог, но будут велодорожки.

Что касается проведения выставок – то на этой территории планируется проводить не только «Экспо-2035», но и Универсиаду-2023. Напомним, городок Универсиады действительно хотели строить там, но он в итоге появится в Новокольцовском районе. Именно такое расположение одобрил Владимир Путин. Вероятность проведения в городе «Экспо-2035» тоже под вопросом: город дважды подавал заявку на проведение всемирной выставки и дважды проигрывал. При этом после того, как Екатеринбург не смог выиграть заявку на «Экспо-2025», власти решили продлить резервирование участка на ВИЗе на случай борьбы Екатеринбурга за проведение «Экспо-2030».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.10.19

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