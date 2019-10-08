На генплане Екатеринбурга появились «мусорный» завод у Седельниково и полигон у Шабровского (КАРТА)

Екатеринбургская мэрия опубликовала обновленный генплан и карты к нему. Одно из приложений описывает, где местные власти планируют разместить объекты «в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов».

Нужно оговориться, что, по действующему закону, полигоны, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы на территории городов запрещены. Но границы муниципального образования «город Екатеринбург» не равны границам города Екатеринбурга. Поэтому генплан предусматривает два объекта по обращению с ТКО в южной части муниципалитета.

Так, согласно опубликованной карте, мусоросортировочный комплекс должен появиться возле села Большое Седельниково, неподалеку от садовых товариществ «Ветеран», «Янтарь» и «Дружба». Местные жители не хотят такого соседства и обещают местным властям устроить «сквер-2», если планы не будут пересмотрены. Кроме того, полигон для захоронения ТКО, согласно генплану, хотят разместить не рядом с МСК, а чуть дальше – к югу от поселка Шабровский.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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