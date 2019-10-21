Екатеринбуржцев зовут на митинг против мусоросортировочного завода и полигона

В первые выходные ноября, накануне Дня народного единства, в Екатеринбурге пройдет митинг, связанный с мусорной реформой в Свердловской области. Как рассказал «Новому Дню» юрист Эдуард Мансуров, он подал заявку в министерство общественной безопасности региона на проведение мероприятия на площади Труда. По его словам, цель митинга – заявить о недопустимости строительства мусоросортировочного комплекса неподалеку об Большого Седельникова и полигона возле Шабровского. Объекты, напомним, предусмотрены генпланом Екатеринбурга.

Как пояснил организатор массового мероприятия «Новому Дню», заявку он подал от лица жителей Большого Седельниково. «Строить нужно удаленно от жилой зоны (конкретный метраж зависит от условий), а еще можно и нужно расширять действующие полигоны. Строить надо там, где жителей реально опросят и узнают их мнение», – пояснил собеседник агентства.

Ранее инициативная группа жителей Большого Седельникова встречалась с мэром Александром Высокинским и с представителями Общественной палаты Свердловской области, однако достичь консенсуса не удалось. По мнению активистов, выступающих против появления объектов инфраструктуры, их не слышат, а полигон и завод появятся вопреки общественному мнению. Одна из претензий их заключается также в том, что власти региона и города не называют альтернативных площадок.

Отметим, что в Восточной зоне Свердловской области, куда входят 34 муниципалитета, включая Екатеринбург, практически нет сортировочных мощностей, а большинство полигонов, которые до 2019 года принимали мусор, были закрыты из-за несоответствия нормативным документам. Сейчас на все три с половиной десятка муниципалитетов работают лишь 13 полигонов, в том числе – Северный, куда везут отходы со всего Большого Екатеринбурга. Чиновники и функционеры по-разному оценивают его потенциал – он переполнится через 2-5 лет.

Кроме того, мусорная реформа в регионе букусует и из-за отсутствия сортировочных мощностей – в Свердловской области пока нет достаточного количества линий, где могут отбираться ценные фракции твердых коммунальных отходов, которые можно перерабатывать.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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