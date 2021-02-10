Конкурс на строительство мусоросортировки и полигона для Екатеринбурга снова под угрозой – в ФАС новая жалоба

В Свердловской области снова искусственно стопорится проведение конкурса по выбору концессионера, который будет строить полигон для размещения твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс. Оба объекта должны обслуживать Екатеринбург и всю агломерацию. По сведениям «Нового Дня», в центральный аппарат Федеральной монопольной службы России пришла новая жалоба на конкурс уже от другой фирмы. О сути претензий пока неизвестно. Источник «Нового Дня» рассказал, что к этому могут быть причастны коммерсанты, которые прежде пытались заявиться на конкурс по строительству мусорных объектов, но им дали понять, что заявка не будет удовлетворена.

Как ранее писал «Новый День», одну жалобу в ФАС России уже рассмотрели – в конце января ее подавала компания «Новые технологии», которая сама на конкурс при этом не заявлялась. В фирме посчитали, что конкурс спланирован под определенного исполнителя, но антимонопольщики подтверждений этому доводу не нашли. Ранее в ФАС России поясняли «Новому Дню», что на время рассмотрения жалоб проведение конкурса приостанавливается.

Напомним, конкурс проводит министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, однако в ведомстве не называют предполагаемых интересантов и тем более участки, где могут быть размещены «мусорные» объекты. Это связано с предсказуемой негативной реакцией жителей территорий, где предполагается построить МСК и полигон. Замминистра Егор Свалов ранее лишь уточнял, что объекты появятся в радиусе 100 километров от Екатеринбурга.

В 2019 году о своих планах построить МСК и полигон в Сысертском районе заявляла компания «Стандарт Рециклинг Групп». Это спровоцировало волну негодования жителей, которые проводили митинги в Екатеринбурге, требуя не допустить появления мусорных объектов на «уральской Рублевке». Последние предлагали, в частности, построить МСК на территории действующего объекта – полигона «Северный».

Тогда же публично были высказаны опасения о том, что появление полигона спровоцирует миграцию птиц в район, который граничит с аэропортом Кольцово, а это небезопасно для полетов. В конечном итоге в правительстве заявили, что отклонили заявку «Стандарт Рециклинг Групп», поскольку в ней не было данных об участке под строительство.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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