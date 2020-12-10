Мусор из Екатеринбурга могут увозить за 100 километров

Новый мусоросортировочный комплекс на 700 тысяч тонн отходов в год с полигоном на 660 тысяч тонн может появиться на удалении 100 км от Екатеринбурга, сообщил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов в эфире Е1. Напомним, обслуживать эко-кластер будет, в первую очередь, жителей уральской столицы. Сейчас мусор возят на полигон «Северный», расположенный в четыре раза ближе – около 25 км. Увеличение расстояния, скорее всего, спровоцирует рост цен на обращение с ТКО, так как затраты на транспорт и сейчас составляют самую большую долю в тарифе. Каждый мусоровоз дополнительно к поездкам по городу между контейнерными площадками будет вынужден проделывать еще и путь в 200 км – в одну сторону и обратно.

При этом предполагаемый участок не называется. Его определят только вместе с победителем конкурса, который должен будет спроектировать полигон и МСК, а также построить их. «19 ноября вышло распоряжение правительства Свердловской области, мы планируем создать МСК на 700 тысяч тонн, полигон на 660 тысяч тонн с пятью технологическими картами на 25 лет, плюс станция по производству биокмопоста и техногрунта и цех по созданию РДФ-топлива. Планируем, что на захоронение пойдет 30-40% отходов, а потом около 15%», – сказал Свалов.

По его словам, уже в понедельник, 14 декабря, министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области объявит условия конкурса, разместит информацию на официальном портале правовой информации и своем сайте. «По земельным участкам – сказать точно не смогу, он не определен. По условиям конкурса, победитель, определенный по 115-ФЗ, в течение года должен будет определиться с участком. Мы рассматриваем в радиусе 100 км. В прошлом году мы получили два частных предложения по концессии, но пришлось отказать заявителям, потому что не были соблюдены требования закона. С марта мы приступили к согласованию процедур, деталей, это сотни страниц документации, мы к этому наконец-то подошли. Победитель предложит лучшие условия на проектирование и строительство объекта. У него должен быть пыт, финансовые ресурсы», – сказал замминистра.

По словам чиновника, таких предприятий нет среди компаний уральской столицы. «В Екатеринбурге таких компаний нет, в РФ есть, могут даже зарубежные организации поучаствовать. Порядка пяти могут заявиться. Это открытый конкурс. Любой при наличии компетенций может поучаствовать – спроектировать, пройти государственную экологическую экспертизу на полигон, строительную на МСК, получить разрешения и приступить к строительству на земельном участке. Мы не должны допустить ситуации, как в Шиесе, когда подрядчик в отсутствие любых разрешающих документов попытался зайти на строительство объекта. Только после получения разрешений начнется создание комплекса», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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