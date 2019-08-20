Официально: мусорный полигон и завод в Сысертском районе строить не будут

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов на сегодняшнем заседании рабочей группы по реализации нацпроекта «Экология» в заксобрании региона рассказал о том, что «Стандарт Рециклинг Групп», которое собиралось построить мусоросортировочный завод и полигон в Сысертском районе, отозвало инициативу. «Та инициатива была отозвана, была отклонена правительством Свердловской области», – сказал он.

Чиновник уточнил при этом, что в инвестпроекте, который рассматривали в правительстве региона, не была указана конкретная площадка. «Он не содержал ни кадастра участка, ни привязки к конкретной территории. Я считаю, эти инсинуации были искусственно раздуты. Для размещения полигонов и МСК рассматривается всегда несколько участков», – отметил Свалов.

Он также уточнил, что аэропорты Кольцово и Уктус действительно накладывают определенные ограничения по строительству «мусорных» объектов, однако прямого указания в нормативных актах нет – там говорится только об объектах, которые могут привлекать птиц. «Я не знаю, является ли мусоросортировочный комплекс или любое промышленное производство местом для привлечения птиц. Это эксперты должны установить. Я не эксперт, комментировать даже не буду», – сказал замминистра.

Однако он напомнил, что строить мусоросортировочный завод и полигон рядом с ним для южной части Екатеринбурга необходимо. «Сейчас все свозится на Северный, его хватит максимум на пять лет, так что мы рассматриваем возможность донарезки участка плюс строительство МСК там же. В Сысерти один полигон уже закрыт, другой на грани закрытия, нам надо как можно скорее искать участок для комплекса и полигона. Напомню требования к разработчикам проекта: сортировка автоматическая, без ручной, с выборкой органики порядка 30%, это пойдет на техногрунт, который будет задействован в рекультивации полигонов, карьеров, горных выработок; выборка вторсырья порядка 20-25% – стекло, бумага пластик. Отдельно крупногабаритный мусор. Для производства РДФ-топлива – порядка 30%. Нужно понимать, что полигон, который планируется для Екатеринбурга, – туда пойдут отходы-хвосты, это не свалка мусора, это уже упакованные остатки отходов в брикеты, они заматываются пленкой, там нет прямого доступа кислорода, нет кормовой базы для птиц», – объяснил чиновник.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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