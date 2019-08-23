Слух дня: жители уральской Рублевки рано обрадовались, мусорный завод и полигон все равно хотят построить в этом районе

Жители Большого Седельниково и других населенных пунктов Сысертского района на этой неделе отпраздновали победу – министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области сообщило, что инвестпроект компании «Стандарт Рециклинг Групп» по строительству мусоросортировочного завода и полигона был отвергнут властями региона. Однако источники, знакомые с ситуацией, говорят, что местные жители рано радуются – от планов по строительству мусорного объекта в этом районе никто не отказывался, речь шла о конкретном инвестпроекте.

Особенно забавно в этой ситуации выглядят депутаты, ЕГД и заксо, которые, не разобравшись в ситуации, поспешили присвоить себе незаслуженные лавры – в соцсетях некоторые похвастались причастностью к отмене стройки, не зная, что есть и другие инвестпроекты с тем же бенефициаром.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

Восемь погибших, 214 травмированных. Свердловская ГИБДД обнародовала данные о детях, пострадавших в ДТП. / Суд заставил невиновного в ДТП водителя заплатить за лечение пешехода. / Кандидаты в Госдуму начнут следующую неделю с отсутствия на дебатах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»