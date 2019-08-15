Полигон и мусоросортировку под Сысертью теперь не построят – из-за птиц и самолетов

Утренний инцидент в Раменском районе Подмосковья с самолетом «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку в поле, скажется на ходе мусорной реформы в Свердловской области. Инцидент с воздушным судном произошел из-за птиц, попавших в двигатели, которые загорелись и отказали.

По информации местных жителей, неподалеку от аэропорта Жуковского, откуда и вылетал борт, находится огромная свалка бытовых отходов, возле которой постоянно кружат тысячи чаек. Именно из-за них чуть не произошла трагедия – по счастью и благодаря мастерству пилотов и других членов экипажа обошлось без жертв, никто из 234 человек, находившихся на борту, не погиб, несколько человек получили легкие травмы.

Фото: Яндекс.Карты

Спустя пару часов после жесткой посадки московское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту инцидента. Вероятно, больше всего вопросов возникнет к орнитологической службе Жуковского, к которой и до этого возникало много претензий у летчиков, а также к тем, кто допустил создание свалки мусора, привлекающей стаи чаек, неподалеку от аэропорта.

Но выводы должны сделать не только в Подмосковье, но и в 2 тысячах километров от места авиапроисшествия – на Урале. В Екатеринбурге всерьез рассматривают инвестпроект компании «Стандарт Рециклинг Групп» по строительству огромного мусоросортировочного комплекса с полигоном в Сысертском районе. Росавиация уже высказалась, что это не лучшая идея – слишком близко к Кольцово. И сегодняшний инцидент станет еще одним аргументом против строительства в этом районе.

Но это не единственная проблема, связанная со свалками, птицами и угрозе, которую они несут гражданской авиации – в шести километрах от екатеринбургского аэропорта уже много лет действует полигон по приему бытовых отходов. Он нелегальный, но продолжает принимать мусор и сейчас, хотя еще в 2016 году после вмешательства транспортной прокуратуры руководство полигона было оштрафовано на 300 тысяч рублей, а суд потребовал ликвидировать свалку. Ускорит ли сегодняшний инцидент в Раменском районе Подмосковья решение уральских мусорных проблем? Вопрос открытый.

Птицы на гигантской помойке рядом с Кольцово

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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