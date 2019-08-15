Полигон и мусоросортировку под Сысертью теперь не построят – из-за птиц и самолетов

Утренний инцидент в Раменском районе Подмосковья с самолетом «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку в поле, скажется на ходе мусорной реформы в Свердловской области. Инцидент с воздушным судном произошел из-за птиц, попавших в двигатели, которые загорелись и отказали.
По информации местных жителей, неподалеку от аэропорта Жуковского, откуда и вылетал борт, находится огромная свалка бытовых отходов, возле которой постоянно кружат тысячи чаек. Именно из-за них чуть не произошла трагедия – по счастью и благодаря мастерству пилотов и других членов экипажа обошлось без жертв, никто из 234 человек, находившихся на борту, не погиб, несколько человек получили легкие травмы.
Спустя пару часов после жесткой посадки московское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту инцидента. Вероятно, больше всего вопросов возникнет к орнитологической службе Жуковского, к которой и до этого возникало много претензий у летчиков, а также к тем, кто допустил создание свалки мусора, привлекающей стаи чаек, неподалеку от аэропорта.
Но выводы должны сделать не только в Подмосковье, но и в 2 тысячах километров от места авиапроисшествия – на Урале. В Екатеринбурге всерьез рассматривают инвестпроект компании «Стандарт Рециклинг Групп» по строительству огромного мусоросортировочного комплекса с полигоном в Сысертском районе. Росавиация уже высказалась, что это не лучшая идея – слишком близко к Кольцово. И сегодняшний инцидент станет еще одним аргументом против строительства в этом районе.
Но это не единственная проблема, связанная со свалками, птицами и угрозе, которую они несут гражданской авиации – в шести километрах от екатеринбургского аэропорта уже много лет действует полигон по приему бытовых отходов. Он нелегальный, но продолжает принимать мусор и сейчас, хотя еще в 2016 году после вмешательства транспортной прокуратуры руководство полигона было оштрафовано на 300 тысяч рублей, а суд потребовал ликвидировать свалку. Ускорит ли сегодняшний инцидент в Раменском районе Подмосковья решение уральских мусорных проблем? Вопрос открытый.
Птицы на гигантской помойке рядом с Кольцово
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 15.08.19
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