Самолет «Уральских авиалиний» после жесткой посадки вышел из строя

Стали известны новые подробности сегодняшнего инцидента с самолетом «Уральских авиалиний». Напомним, А321 выполнял рейс из Жуковского в Симферополь и совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье.
«При взлете самолета произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя. Оба двигателя отказали. Борт совершил вынужденную посадку. Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий. В салоне находилось 224 пассажира, при посадке никто не пострадал, пассажиры эвакуированы и в настоящий момент находятся в терминале аэропорта. Пассажиры на время задержки рейса обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов. Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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