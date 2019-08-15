После жесткой посадки самолета из-за стаи птиц в двигателе возбуждено уголовное дело

Московские следователи из управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна» после жесткой посадки самолета, летевшего из столицы в Симферополь. Пилоты «Уральских авиалиний» посадили машину в поле в Подмосковье через некоторое время после вылета из-за загоревшегося двигателя.

«Аварийная посадка при взлете в Жуковском, [причина] – попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку в километре от полосы», – сказал ТАСС генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Благодаря мастерству пилота, обошлось без жертв – по уточненным данным, на борту в момент ЧП находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Десять человек госпитализированы с травмами. У самолета, севшего в кукурузное поле, подломились стойки шасси, но распространения огня из загоревшегося двигателя удалось не допустить.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Екатеринбург, Елена Сычева

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