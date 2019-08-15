При жесткой посадке самолета «Уральских авиалиний» пострадали двое пассажиров

Двое пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившегося жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, доставлены в больницу. У одного из них перелом ключицы, у другого – компрессионный перелом позвоночника, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Остальные пассажиры самолета доставлены в аэропорт Жуковского. Туда же сейчас едет руководитель Росавиации.

Напомним, самолет А321 выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По информации Минтранса РФ на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе.

Со слов местных жителей, в зоне жесткой посадки самолета находится большая свалка, где живет огромное количество птиц. Именно из-за них мог произойти инцидент, передает радиостанция «Говорит Москва».

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«Экипаж принял решение произвести посадку. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП. Приземление было произведено с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. Кабинный экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию всех пассажиров по аварийным надувным трапам», – говорится в сообщении.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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