российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 августа 2019, 09:15 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

При жесткой посадке самолета «Уральских авиалиний» пострадали двое пассажиров

Двое пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившегося жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, доставлены в больницу. У одного из них перелом ключицы, у другого – компрессионный перелом позвоночника, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Остальные пассажиры самолета доставлены в аэропорт Жуковского. Туда же сейчас едет руководитель Росавиации.

Напомним, самолет А321 выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По информации Минтранса РФ на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе.

Со слов местных жителей, в зоне жесткой посадки самолета находится большая свалка, где живет огромное количество птиц. Именно из-за них мог произойти инцидент, передает радиостанция «Говорит Москва».

Фото Яндекс.Карты

«Экипаж принял решение произвести посадку. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП. Приземление было произведено с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. Кабинный экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию всех пассажиров по аварийным надувным трапам», – говорится в сообщении.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.08.19

Дважды ударивший гвардейца уралец получил два с лишним года строгого режима. / Губернатор Куйвашев назвал героями экипаж самолета, совершившего жесткую посадку. / После жесткой посадки самолета из-за стаи птиц в двигателе возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

После жесткой посадки самолета из-за стаи птиц в двигателе возбуждено уголовное дело

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Фоторепортаж,