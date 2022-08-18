Опубликован отчет Росавиации о «чуде на кукурузе»

Три года спустя после аварийной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в кукурузном поле опубликован отчёт Росавиации, который раскрывает все причины авиаинцидента. Документ обнародован неофициально, через телеграм-канал «Авиационная антресоль».

Вывод о главных виновниках ситуации подтвердился – причиной стала стая чаек-хохотуний, которые сразу же после отрыва воздушного судна от взлетно-посадочной полосы врезались в двигатели. Ведомство полагает, что птицы могли жить на территории аэропорта или в непосредственной близости, уточняя, что биоакустические отпугиватели работали в Жуковском круглосуточно, и поэтому чайки могли привыкнуть к ним и не обращать на них внимания. Также в отчете указывается, что в штате орнитологической службы не было специалистов с необходимым образованием.

При этом в документе сказано: наземные службы сообщали пилотам, что со стороны летающих неподалёку птиц может исходить угроза, однако это также были рутинные сообщения, которые, как говорится в отчете ведомства, воспринимались летчиками уже как «информационный шум», а не как важные предупреждения.

Прокомментировали в Росавиации и действия пилотов после столкновения со стаей птиц. Там указали, что в момент аварийной посадки шасси самолета не было убрано – притом что борт уже поднялся в воздух полностью. Специалисты ведомства предположили, что это не было сделано из-за «роста психоэмоционального напряжения», т.к. аварийная ситуация существенно отличалась от той, что пилоты отрабатывали на тренажерах.

Напомним, аварийная посадка рейса, следовавшего в Симферополь, произошла три года назад, в августе 2019 года. Тогда обошлось без жертв, никто из пассажиров и членов экипажа не погиб. Позднее пилотов и бортпроводников представили к государственным наградам, некоторые из них продолжили работу в авиации. Про авиаинцидент снимают художественный фильм, в главной роли – Егор Бероев, который играет командира воздушного судна Дамира Юсупова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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