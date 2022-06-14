Бероев сыграет летчика Юсупова в фильме про посадку в кукурузное поле (ФОТО)

Российский актер Егор Бероев сыграет пилота Дамира Юсупова в фильме про жесткую посадку самолета в кукурузном поле. Об этом рассказал режиссер ленты Сарик Андреасян в соцсетях.

«Совсем скоро приступаем к съемкам фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»! Многие из вас спрашивали и писали в комментариях и в личку, что только Егор Бероев должен играть Дамира Юсупова. Мы тоже так считаем! Слава Богу, Егору сценарий понравился и скоро мы вместе совершим этот полет! У нас хорошая история, хороший актерский состав, хорошая команда, но остальное вы узнаете уже в кино», – рассказал режиссер.

Напомним, сам авиаинцидент произошел летом 2019 года, когда из-за чаек, летавших неподалеку аэропорта Жуковский, самолет «Уральских авиалиний» вынужден был совершить жесткую аварийную посадку в кукурузное поле. Никто в этой аварии не погиб, весь экипаж наградили, и почти сразу же Рунет заговорил о съемках фильма на основе этой истории.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»