Вышел трейлер фильма о «чуде на кукурузе»

Создатели фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» опубликовали трейлер будущей картины. Его выложил в своих соцсетях прототип главного героя ленты, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, представленный к награде за аварийную посадку без жертв. Летчик рассказал, что премьера назначена на 16 марта 2023 года.

Напомним, роль Юсупова сыграет актер Егор Бероев.

Трейлер фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»