российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 декабря 2022, 11:54 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Вышел трейлер фильма о «чуде на кукурузе»

Создатели фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» опубликовали трейлер будущей картины. Его выложил в своих соцсетях прототип главного героя ленты, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, представленный к награде за аварийную посадку без жертв. Летчик рассказал, что премьера назначена на 16 марта 2023 года.

Напомним, роль Юсупова сыграет актер Егор Бероев.

Трейлер фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Бероев сыграет летчика Юсупова в фильме про посадку в кукурузное поле (ФОТО) / «Уральские авиалинии» рассказали, чем живет героический экипаж, посадивший самолет на кукурузное поле (ФОТО) / Экипаж «Уральских авиалиний» снова наградили за «чудо на кукурузе». Сегодня Путин вручит им медали

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия,