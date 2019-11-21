Экипаж «Уральских авиалиний» снова наградили за «чудо на кукурузе». Сегодня Путин вручит им медали

Экипаж «Уральских авиалиний», совершивший «чудо на кукурузе», накануне вечером чествовали на «Транспортной неделе» в Москве. Церемония состоялась в Гостином дворе – пилотов и бортпроводников за проявленный героизм и спасение пассажиров аварийного Airbus A321 наградили зампред правительства РФ Максим Акимов и глава минтранса РФ Евгений Дитрих. Все семь членов экипажа лайнера, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, получили ведомственные награды «Отличник воздушного транспорта», сообщают «Ведомости». Бортпроводников Дмитрия Ивлицкого, Алию Слякаеву, Дмитрия Гончаренко, Яну Ягодину и Надежду Вершинину наградили орденами Мужества.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получат сегодня звезды Героев России из рук президента Владимира Путина в Кремле.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.11.19

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