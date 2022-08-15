«Уральские авиалинии» рассказали, чем живет героический экипаж, посадивший самолет на кукурузное поле (ФОТО)

Прошло ровно три года с того дня, когда самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Жуковского, столкнулся со стаей птиц. Из-за отказа двигателей экипажу пришлось совершить аварийную посадку в кукурузном поле, благодаря их действиям никто не пострадал. В авиакомпании рассказали, какие изменения в жизни произошли у всех членов экипажа, которые тогда были на борту.

Главным своим событием в жизни командир воздушного судна Дамир Юсупов назвал рождение сына. Ребенок появился на свет совсем недавно. Хотя, конечно, 15 августа 2019 года стало судьбоносным днем для Дамира. После этого он стал внезапно популярен, получил звание Героя России, сейчас с его участием снимают художественный фильм «На солнце вдоль рядов кукурузы».

Второй пилот Георгий Мурзин за эти три года переехал в Подмосковье, познакомился с девушкой, купил автомобиль и закрыл ипотеку.

Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, знаменитый по фразе «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», женился и воспитывает маленького сына Платона. В планах – построить дом.

Бортпроводник Яна Ягодина за это время получила повышение – стала старшим бортпроводником. Значимым событием девушка назвала встречу с Владимиром Путиным, которая «открыла ей уникальные перспективы, ресурсы и возможности, помогла прочувствовать многообразие и величие России».

У других бортпроводников тоже все хорошо. Дмитрий Гончаренко работает, путешествует, ведёт активный образ жизни.

Алия Слякаева через полгода после происшествия перевелась в московский отряд, вышла замуж и родила замечательную малышку, которой уже исполнилось 8 месяцев.

В жизни Надежды Яценко (Вершининой) тоже произошли изменения: вышла замуж и родила ребенка.

Все члены экипажа по-прежнему работают в «Уральских авиалиниях».

Напомним, 15 августа 2019 года борт «Уральских авиалиний» вылетел из Москвы в Симферополь. Почти сразу после взлета самолет столкнулся со стаей птиц, несколько попали в оба двигателя. Двигатели заглохли. Благодаря слаженным действиям экипажа самолет удалось посадить на кукурузное поле, в километре от взлетно-посадочной полосы. Обошлось без жертв. На борту в момент ЧП находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Фото: telegra.ph

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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