Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Самолет А-321 компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил жесткую аварийную посадку вскоре после вылета из Жуковского.

По предварительным данным, причина ЧП в том, что в двигатель взлетающего судна попали птицы, и он загорелся. Самолет выехал в поле и лег на корпус, шасси не выдержали нагрузки и сломались.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе 7 членов экипажа. Они эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

По сообщению ГУ МЧС по Московской области, разрушений нет, разлива топлива нет. Погибших нет. «По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-242 в 06:40 (мск) установлено, что открытого горения нет, задымление правого двигателя, произведен осмотр салона самолета на наличие людей. В 06:42 подан ствол 1 «Б» для охлаждения двигателя и ГПС-600 на разлив топлива», – сообщили в ведомстве.

Привлекаемые силы и средства: 23 единицы техники, 71 человек.

Жуковский, Екатеринбург, служба информации

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