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Четверг, 15 августа 2019, 09:16 мск

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Губернатор Куйвашев назвал героями экипаж самолета, совершившего жесткую посадку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями членов экипажа самолета «Уральских авиалиний», который сегодня рано утром совершил жесткую посадку в Московской области.

«Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», – написал губернатор в соцсети.

Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что пилоты «сработали четко, по инструкции, именно так, как их учили», и перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено. По его словам, такие инциденты с крупными стаями птиц – это экстраординарный случай. «Такое бывает крайне редко, может, раз в 50 лет. И птицы были такие крупные – чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно», – сказал Сергей Скуратов агентству «Интерфакс». Гендиректор компании также особо поблагодарил бортпроводников, которые не растерялись и хорошо организовали эвакуацию.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром самолет А-321 компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил жесткую аварийную посадку вскоре после вылета из Жуковского. По предварительным данным, причина ЧП в том, что в двигатель взлетающего судна попали птицы, и он загорелся. Самолет выехал в поле и лег на корпус, шасси не выдержали нагрузки и сломались. Тем не менее, благодаря мастерству пилота, обошлось без жертв – на борту в момент ЧП находились 234 пассажира и 7 членов экипажа. Десять человек госпитализированы с травмами. Московские следователи из управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна».

Екатеринбург, служба информации

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