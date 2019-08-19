Самолет «Уральских авиалиний» после жесткой посадки в Подмосковье вывезут с поля по частям

Аэробус А321, совершивший 15 августа аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, не подлежит восстановлению и, скорее всего, будет списан. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
«В настоящий момент технический персонал авиакомпании ведет работы по подготовке воздушного судна к подъему и его перемещению. После заключения компании Airbus будет принято решение относительно дальнейшей судьбы самолета», – отметили в авиакомпании.
К сегодняшнему дню специалисты демонтировали пассажирские кресла и внутреннюю обшивку самолета. Следующим этапом станет демонтаж двигателей воздушного судна и отстыковка крыльев, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба по ликвидации последствий авиаинцидента.
В авиакомпании не называют сумму материального ущерба после происшествия. По приблизительным оценкам, стоимость разбитого аэробуса А321 составляет 115 миллионов долларов. Отметим, что «Уральские авиалинии» эксплуатировали самолет на условиях операционного лизинга, и воздушное судно было застраховано.
С сегодняшнего дня авиаперевозчик начал выплаты компенсаций пассажирам рейса U6178. Каждому из 226 человек гарантирована выплата в размере 100 тысяч рублей.
«В данный момент продолжается сбор заявлений. Выплата компенсации будет произведена на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления», – добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 19.08.19
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