Самолет «Уральских авиалиний» после жесткой посадки в Подмосковье вывезут с поля по частям

Аэробус А321, совершивший 15 августа аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, не подлежит восстановлению и, скорее всего, будет списан. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«В настоящий момент технический персонал авиакомпании ведет работы по подготовке воздушного судна к подъему и его перемещению. После заключения компании Airbus будет принято решение относительно дальнейшей судьбы самолета», – отметили в авиакомпании.

К сегодняшнему дню специалисты демонтировали пассажирские кресла и внутреннюю обшивку самолета. Следующим этапом станет демонтаж двигателей воздушного судна и отстыковка крыльев, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба по ликвидации последствий авиаинцидента.

В авиакомпании не называют сумму материального ущерба после происшествия. По приблизительным оценкам, стоимость разбитого аэробуса А321 составляет 115 миллионов долларов. Отметим, что «Уральские авиалинии» эксплуатировали самолет на условиях операционного лизинга, и воздушное судно было застраховано.

С сегодняшнего дня авиаперевозчик начал выплаты компенсаций пассажирам рейса U6178. Каждому из 226 человек гарантирована выплата в размере 100 тысяч рублей.

«В данный момент продолжается сбор заявлений. Выплата компенсации будет произведена на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления», – добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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