Следователи начали изучать данные «черных ящиков» с А321 «Уральских авиалиний»

Следователи приступили к изучению и анализу данных с бортовых самописцев, снятых с борта А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье утром 15 августа.

Как сообщили РИА «Новый День» в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, полученная информация будет сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа, а также с другими материалами для восстановления полной и объективной картины. Следственные действия на кукурузном поле в Раменском районе закончены. Сегодня воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию. В будущем авиакомпания «Уральские авиалинии» не планирует эксплуатировать никакие части этого аэробуса.

Напомним, ранним утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта Жуковского А321 столкнулся со стаей чаек. Из-за попадания птиц оба двигателя воздушного судна отказали. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке. Все пассажиры остались живы. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества

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