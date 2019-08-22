Аварийно севший в Подмосковье самолет «Уральских авиалиний» начали пилить по частям

Следственный комитет России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершили обследование места жесткой посадки самолета А321 «Уральских авиалиний», во время которой выжили 233 человека. Сейчас на поле работают инженеры и авиатехники авиакомпании, чтобы подготовить аэробус к утилизации.

«Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны разряжены или сняты. Также с самолета удалены все ценные блоки и двигатели. С 23 августа после согласования с ГИБДД Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части этого аэробуса.

Как уже писал «Новый День», самолет А321, летевший рейсом U6178 Москва – Симферополь ранним утром 15 августа сразу после взлета столкнулся со стаей чаек. Из-за попадания птиц оба двигателя воздушного судна отказали. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке. Самолет с убранными шасси и отключенными двигателями приземлился на кукурузной поле в километре от взлетной полосы. Все пассажиры остались живы. Авиакомпания пообещала выплатить каждому из них компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую он произнес во время эвакуации пассажиров, в интернете стала крылатой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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