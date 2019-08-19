На приборостроительном заводе могут написать легендарную фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»

Крышу приборостроительного завода в Екатеринбурге может украсить ставшая уже легендарной фраза бортпроводника «Уральских авиалиний» Дмитрия Ивлецкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». В пресс-службе УГМК-Холдинга, которому принадлежит здание, обещали рассмотреть общественную инициативу по данному вопросу.

Напомним, что сейчас на крыше завода размещена надпись авторства уличного художника Тимы Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем».

РИА «Новый День» поддерживает инициативу по смене текста на крыше и предлагает считать данный текст официальным обращением к руководству УГМК-Холдинга.

Напомним, фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого стала крылатой после аварийной посадки в поле кукурузы под аэропортом Жуковским аэробуса «Уральских авиалиний» в конце минувшей недели.

Фото: Overtime.life

Екатеринбург, Елена Васильева

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