Уральский пилот-герой Дамир Юсупов возвращается к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле, с 4 сентября выходит на работу. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании, завтра у него заканчивается отпуск. Дамиру предстоит пройти все необходимые медицинские исследования, после чего он снова приступит к полетам. Остальные члены экипажа аварийно севшего А-321 также скоро вернутся к своей работе, добавили в «Уральских авиалиниях».

Напомним, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, а также команда бортпроводников были отстранены от рейсов на время расследования обстоятельств инцидента 15 августа. В тот день самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, сразу после взлета столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя аэробуса заглохли, и пилоты приняли решения посадить воздушное судно прямо в поле. Все пассажиры на борту остались живы и не получили серьезных травм. Самолет впоследствии был признан непригодным, его распилили и по частям вывезли с поля.

После успешной аварийной посадки КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.09.19

Храм и метро есть, филармонии – нет: подписан план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. / Назначена дата рассмотрения дела экс-лидера «Открытой России» в Екатеринбурге. / «Сделали срочный ремонт к приезду журналистов», – в детском саду с битыми окнами покрасили стену, чтобы скрыть плесень (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»