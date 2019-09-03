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Вторник, 3 сентября 2019, 17:43 мск

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Уральский пилот-герой Дамир Юсупов возвращается к полетам

Кадр с видео «Студии 41»

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле, с 4 сентября выходит на работу. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании, завтра у него заканчивается отпуск. Дамиру предстоит пройти все необходимые медицинские исследования, после чего он снова приступит к полетам. Остальные члены экипажа аварийно севшего А-321 также скоро вернутся к своей работе, добавили в «Уральских авиалиниях».

Напомним, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, а также команда бортпроводников были отстранены от рейсов на время расследования обстоятельств инцидента 15 августа. В тот день самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, сразу после взлета столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя аэробуса заглохли, и пилоты приняли решения посадить воздушное судно прямо в поле. Все пассажиры на борту остались живы и не получили серьезных травм. Самолет впоследствии был признан непригодным, его распилили и по частям вывезли с поля.

После успешной аварийной посадки КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Жесткая посадка самолета УА,