Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов: «Немножко даже виноват перед пассажирами»

Пилоты «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вместе с экипажем рейса U6 178 вернулись в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово командир аэробуса, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, дал короткий брифинг для журналистов.

По словам Дамира, решение посадить самолет в поле возникло после отказа второго двигателя и устойчивого снижения самолета. Пилоты поняли, что воздушное судно будет снижаться, набрать высоту или удержать ее не удастся.

«Боязни и страха не было, кукурузное поле я видел перед собой, надеялся, что все-таки сядем более или менее мягко. Старался посадить с наименьшей вертикальной скоростью, самолет поскользил плавно», – рассказал летчик.

Также он поблагодарил свой экипаж за слаженные и профессиональные действия.

«Выполнили все согласно инструкции, за что им благодарны. Уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря действиям экипажа. Пассажирам [в момент посадки] ничего не сообщал. Сейчас могу сказать, что немножко даже виноват, что так получилось, что не доставил их до места назначения, до Симферополя. С некоторыми пассажирами беседовал, когда обходил самолет. Хочу пожелать выздоровления тем, кто пострадал, и все-таки не бояться летать», – сказал Дамир Юсупов.

По его словам, сейчас он находится в отпуске, отдыхает. Пока ведутся следственные мероприятия, Дамир Юсупов не будет выполнять рейсов.

Самолет А321 вчера утром вылетел из Москвы в Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, которые отказали. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке. Самолет с убранными шасси и отключенными двигателями приземлился на кукурузной поле в километре от взлетной полосы. Все пассажиры остались живы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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