«Уральские авиалинии» изменят дизайн футболок, выпущенных в честь экипажа А321

Ограниченная партия фирменных футболок «Уральских авиалиний» со слоганом «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» разлетелась за один день. Сейчас в интернет-магазине авиакомпании можно купить только размер XXL – по предзаказу.

Несмотря на популярность футболок, многие пользователи соцсетей указали на ошибки в дизайне принта. Например, на одежде изображен самолет с выпущенными шасси, хотя в реальности КВС Дамир Юсупов посадил аэробус на «брюхо» в кукурузном поле. Другие заметили, что силуэт воздушного судна не похож на А321. Также пользователи интересовались, почему на футболке не указан автор крылатой фразы – старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, руководивший эвакуацией пассажиров после аварийной посадки.

Представители «Уральских авиалиний» отреагировали на критические замечания и пообещали все исправить в новой партии фирменных маек. «Друзья, создавая первую партию, мы не претендовали на реализм. Мы постарались вложить в принт смысл, опустив детали. Руководствовались скорее творческой составляющей. Спасибо вам за внимательность и отзывы. Мы уже учли все ваши комментарии. Шасси убрали. Борт заменили. Автора фразы – подписали. Следите за новостями в наших соцсетях, чтобы оценить новый дизайн. Ну, а первая партия теперь – эксклюзив», – говорится в сообщении на странице авиакомпании в фейсбуке. Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле недалеко от аэропорта Жуковский после попадания в оба двигателя стаи птиц. Все 233 человека на борту остались живы. После успешной посадки КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.08.19

Детский сад заплатит более 130 тысяч за пятилеток, кидавшихся камнями в машины. / Минздрав РФ пообещал доплатить тагильским хирургам за переработку и найти виновных в скандале. / Слух дня: кураторы ЧМ по боксу в Екатеринбурге решили забить на свое мероприятие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»