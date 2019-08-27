«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой «Идем на солнце, вдоль рядов кукурузы»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила ограниченную партию футболок по мотивам героической посадки самолета А-321 в кукурузном поле в Подмосковье. На одежде напечатан слоган «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эта фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, которую он произнес во время эвакуации пассажиров, стала крылатой.

Фирменные футболки можно заказать в интернет-магазине «Уральских авиалиний», цена – 700 рублей за штуку. Первому покупателю авиакомпания пообещала отправить початок кукурузы с того самого поля.

Напомним, раним утром 15 августа аэробус «Уральских авиалиний» сразу после взлета из аэропорта Жуковского столкнулся со стаей чаек. Из-за попадания птиц оба двигателя воздушного судна отказали. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке. Самолет с убранными шасси приземлился на кукурузной поле в километре от взлетной полосы. Все 233 человека на борту остались живы. После успешной посадки КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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