Героический экипаж «Уральских авиалиний» побывал у Урганта

Экипаж «Уральских авиалиний» во главе с пилотом Дамиром Юсуповым побывал на съемках шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Капитана воздушного судна приветствовали стоя. В студии также находились члены экипажа – старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина, Надежда Вершинина и Алия Слякаева. Второй пилот – Георгий Мурзин – в съемках не участвовал из-за болезни.

Иван Ургант расспросил Юсупова о том, как прошло открытие матча «Урала» на «Екатеринбург Арене». «Был матч «Урал» – «Крылья Советов». Мы вышли на стадион, весь стадион нас приветствовал. Была очень трогательная атмосфера, потом мне дали возможность выполнить первый удар по мячу», – рассказал пилот.

«Нас смотрят все спортсмены, футболисты, футбольные чиновники. Ваше слово закон, вы – герой России, вы можете назвать сейчас чемпиона России», – предложил Ургант.

«Я болею за московский «Спартак» с 1987 года. Как раз в том году он стал чемпионом СССР. И надеюсь, что «Спартак» тоже станет чемпионом России в этом году», – сказал летчик.

«Мы поздравляем «Спартак» с чемпионством. Это во-первых. А во-вторых, когда вы летите, играет «Спартак», а вы болельщик, как вы узнаете о результатах? Или когда сборная России играет», – поинтересовался у Юсупова ведущий.

«Была интересная история. Мы летели из Сочи в Самару в прошлом году. Тогда проходили Олимпийские игры в Пхенчхане, в финале встречались сборная России и сборная Германии по хоккею. Была посадка пассажиров на самолет, многие смотрели видео с помощью устройств, а матч заканчивался примерно на середине полета, так что пассажиры не могли знать результат – в полете нет же интернета. И весь полет мы мониторили – то наши выигрывали, то немцы. Другие экипажи тоже интересовались. Один из диспетчеров нам сообщил, что в овертайме Россия выиграла 4:3. Это был очень большой подарок, и мы сделали объявление в салон. И даже во время полета, несмотря на гул турбин, мы слышали, как пассажиры кричали, радовались победе. Обычно пилоты не слышат, как в салоне аплодируют», – уточнил Юсупов.

Поговорил Ургант и со старшим бортпроводником Дмитрием Ивлицким – автором знаменитой фразы «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Ведущий сравнил ее с названием романа Хэмингуэя. «Эта фраза спонтанно получилось. Смотрю, люди бегают, не знают, куда бежать. Был рассвет, только солнце был ориентир», – сказал он.

Еще Ургант предложил Юсупову «обозначить актера», который мог бы сыграть пилота в фильме по мотивам августовских событий в кукурузном поле. Пилот сказал, что раньше ему говорили, что он похож на артиста Егора Бероева.

В конце программы Юсупов и Ургант совершили взлет и посадку в аэропорту Сочи на авиатренажере. «Знаете, что мне понравилось? Сочи, море, прекрасная погода… ни одной чайки. Ни одной вообще. Знаете, почему? Чувствуют. Попрятались. По гнездам», – пошутил ведущий.

Дамир Юсупов в «Вечернем Урганте»

Екатеринбург, Елена Сычева

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