Изучают и птиц, и любительские видео: подробности расследования ЧП с А321

Следователи, которые ищут причину вчерашнего инцидента с аэробусом «Уральских авиалиний», поделились некоторыми подробностями своей работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Московского следственного управления на транспорте, сейчас следствие ждет результатов расшифровки бортовых самописцев. Уже допрошена основная часть пассажиров, истребованы документы об оказании им медицинской помощи. Изучает следствие и любительские видеоролики, отснятые пассажирами в момент полета и приземления воздушного судна. Члены экипажа в ходе допросов дали свои пояснения, которые также будут проанализированы.

Следственно-оперативная группа продолжает работу и на кукурузном поле, где установила для себя штабную палатку. Специалисты дополнительно осматривают агрегаты воздушного судна и фиксируют следы. Также изучается техническая документация, для экспертизы отобраны образцы топлива, которым был заправлен самолет, изучается орнитологическая обстановка в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб.

Напомним, ЧП случилось вчера рано утром в Подмосковье. Пилоту «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову после отказа двигателя удалось посадить самолет в кукурузном поле так, что ни один более чем из двухсот пассажиров не погиб. По предварительной версии, причиной отказа двигателя стало столкновение самолета со стаей чаек. Сегодня Дамир Юсупов сказал журналистам, что «немножко даже виноват, что так получилось, что не доставил пассажиров до места назначения, до Симферополя».

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.08.19

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