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Пятница, 16 августа 2019, 03:48 мск

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Аграрии посчитают размер ущерба кукурузному полю, куда приземлился аварийный А-321

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области собирается подсчитать ущерб, нанесенный урожаю кукурузы после аварийной посадки самолета А-321 «Уральских авиалиний» на поле в Раменском районе Подмосковья. Однако это можно будет сделать только после того, как место покинут представители чрезвычайных и силовых служб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу министерства Андрея Разина. Там также уточняют, что владельцу поля могут компенсировать понесенные затраты, поскольку урожай не был застрахован. О том, кто будет возмещать ущерб, не говорится.

«Аварийную посадку самолет из аэропорта Жуковского произвел на поле сельхозпредприятия «РусМолоко», отделение Раменское. Поле засеяно кукурузой, и, конечно же, урожай пострадал. Поврежденную площадь посчитать в данный момент невозможно, все оцеплено и на территорию никого не пропускают. Работает Следственный комитет. О размере ущерба и возможности возмещения понесенных затрат сообщим немного позже», – сказал Андрей Разин.

Напомним, вчера утром в двигатели самолета «Уральских авиалиний» попали птицы, что привело к выходу оборудования из строя. Борт, вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. Благодаря профессионализму пилотов и остального экипажа, ЧП обошлось без жертв, хотя к концу четверга минздрав сообщил о семи десятках получивших травмы. Сам самолет восстановлению не подлежит. СК возбудил уголовное дело по факту авиаинцидента. По предварительным данным, птицы прилетели в аэропорт с расположенной неподалеку свалки. Точные причины ЧП установит Международный авиационный комитет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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