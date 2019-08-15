Героический экипаж «Уральских авиалиний» внесли в чёрные списки украинского сайта «Миротворец»

Украинские националисты внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец» весь экипаж аварийного севшего в Подмосковье самолёта А-321 «Уральских авиалиний», летевшего рейсом Москва-Симферополь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на официальной странице сайта в Twitter. К слову, американская соцсеть до сих пор не удалила аккаунт, который незаконно публикует личные данные неугодных киевскому режиму людей.

Причиной внесения членов экипажа лайнера в раздел сайта «Чистилище» называется их якобы незаконное посещение Крыма.

«Весь экипаж недоразбившегося самолета российского агрессора уже в чистилище. За неоднократное сознательное нарушение границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым и соучастие в нелегальном перемещении людей на оккупированную захватчиками территорию», – говорится в публикации.

Напомним, сегодня в России заявили, что экипаж самолета «Уральских авиалиний» после расследования причин жесткой посадки в Подмосковье может быть представлен к награде. Эксперты дали высокую оценку действиям командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина.

Также известны имена бортпроводников, которые провели слаженную эвакуацию пассажиров из самолета. Это Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.08.19

«Это сигналы не в нашу пользу»: в Киеве заявили, что Запад отворачивается от Украины. / В Крыму обнаружили неизвестные науке микроорганизмы. / Богатая маржа: Нафтогаз собрался поторговать замороженными активами Газпрома. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»