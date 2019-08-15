«Второе Чудо на Гудзоне»: в соцсетях восхищаются героизмом уральских пилотов, посадивших А321 в Подмосковье

Экипаж самолета «Уральских авиалиний» после расследования причин жесткой посадки в Подмосковье может быть представлен к награде. Эксперты дали высокую оценку действиям командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина. Им удалось посадить самолет с отказавшими двигателями без трагических последствий – все 223 пассажира на борту остались живы и не получили серьезных травм. В соцсетях посадку аэробуса на кукурузном поле прозвали «вторым Чудом на Гудзоне».

В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали биографию пилотов: «Командиру экипажа Дамиру Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после был принят на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии». В 2018 году Дамир получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению «Аэронавигация». Общий налет Юсупова составляет более 3000 часов. Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года, но он уже успел налетать больше 600 часов. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, а на работу в авиакомпанию был принят в 2018 году».

Также известны имена бортпроводников, которые провели слаженную эвакуацию пассажиров из самолета. Это Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают чудесное спасение пассажиров А321.

«Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания «Уральские авиалинии» еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды – спасенные человеческие жизни», – резюмировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Молодой экипаж «Уральских авиалиний» и КВС Юсупов действовали строго профессионально. Их выучка, мужество, сила воли и высокая организованность спасли жизни всех пассажиров», – пишет пресс-секретарь сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов.

«Для спасенных пассажиров летчики «Уральских авиалиний», безусловно, герои. Надеюсь, по итогам расследования МАК подтвердит, что пилоты не допустили ошибок при чрезвычайной ситуации», – отмечает депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«15.08.2019 мой новый день рождения. Набрали высоты на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни», – сообщила на своей странице «В Контакте» пассажирка А321 Ольга Шаврова.

«Настоящий подвиг профессионала – и новый день рождения для всех, кто находился на борту! Дамир – герой, достойный государственной награды и нашего общего уважения. Безмерно рад за всех спасённых!! Хочется обнять и расцеловать!» – написал известный радиоведущий Сергей Стиллавин.

«Слушайте, ну это реально «Чудо на Гудзоне-2». Пока совершенно непонятно, что там случилось, но посадить самолет в поле и чтобы никто не погиб – это героизм и высшее мастерство. Респект Уральским авиалиниям», – восхищается екатеринбургский журналист Максим Путинцев.

Сравнение с американским фильмом вполне объяснимо. Картина была основа на реальных событиях – 15 января 2009 капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку Airbus A320 в холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке после столкновения со стаей птиц. Никто из 155 человек на борту не пострадал.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.08.19

Опубликованы имена семи пострадавших при жесткой посадке А321 в Подмосковье. / Минздрав: при жесткой посадке самолета в Подмосковье пострадали 23 пассажира. / Самолет «Уральских авиалиний» после жесткой посадки вышел из строя. Читать дальше

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