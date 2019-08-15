Минздрав: при жесткой посадке самолета в Подмосковье пострадали 23 пассажира

Во время жесткой посадки самолета рейсом Москва – Симферополь пострадали и позже были госпитализированы 23 пассажира, из них 9 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздравсоцразвития РФ.

На место ЧП оперативно выезжало 20 бригад скорой помощи, был задействован вертолет санавиации. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Глава ведомства отметила, что, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров. Вероника Скворцова также положительно оценила «оперативность и слаженность экстренной медицинской службы Московской области, обеспечившей быстрый доезд бригад СМП к месту жесткой посадки».

Напомним, самолет А321 выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту находились, по данным авиакомпании, 224 пассажира и 7 членов экипажа. По информации Минтранса РФ, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе. Командир экипажа принял решение об аварийной посадке. Со слов местных жителей, в зоне жесткой посадки самолета находится большая свалка, где живет огромное количество птиц.

Москва, Екатеринбург, Симферополь, служба информации

Москва, Екатеринбург, Симферополь. Другие новости 15.08.19

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