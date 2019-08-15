Опубликованы имена семи пострадавших при жесткой посадке А321 в Подмосковье

Появилась предварительная информация о пассажирах, получивших травмы при жесткой посадке А321 в Подмосковье.

Телеграм-канал Mash называет имена семи пострадавших, из которых четверо – дети.

Список пострадавших при аварийной посадке А-321 в подмосковном Раменском:

1. Григорий К., 10 лет, сотрясение головного мозга (СГМ)

2. Диана К., 8 лет, СГМ

3. Милана К., 1 год, СГМ

4. Игорь Н., 28 лет, закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), СГМ

5. Виктория Н., 7 лет, ЗЧМТ, СГМ

6. Нина Л., 69 лет, гипертонический криз, ушиб позвоночника

7. Светлана Б., 34 года, ушиб шейного отдела позвоночника

Ранее Минздрав РФ сообщил, что во время жесткой посадки самолета рейса Москва – Симферополь пострадали и позже были госпитализированы 23 пассажира, из них 9 детей. На место ЧП оперативно выезжало 20 бригад скорой помощи, был задействован вертолет санавиации. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.

Москва, Екатеринбург, Крым, служба информации

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