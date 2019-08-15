Большинство пассажиров севшего в кукурузном поле самолета УА отказались лететь в Крым

Более 150 пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который совершил сегодня аварийную посадку в Подмосковье, отказались от дальнейшего перелета в Крым. Им будет оформлен возврат денег за билет в полном объеме, а также выплачены компенсации, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По уточненным данным, семь пассажиров вылетели в Симферополь рейсом U6-230. Они получили ручную кладь. Их багаж будет отправлен следующим ближайшим рейсом. Еще 65 пассажиров были расселены в гостинице при аэропорте «Жуковский». Вечером их доставят в аэропорт Домодедово, откуда они должны вылететь в Крым дополнительным рейсом U6-9105 в 20:25 (время московское).

В авиакомпании также рассказали о судьбе багажа, оставшегося в самолете на кукурузном поле. Вещи пассажиров уже выгружены и едут в аэропорт, где их передадут хозяевам. На официальном сайте «Уральских авиалиний» появится специальная страница, где будут опубликованы фотографии забытых личных вещей. Получить их можно будет в камере хранения в аэропорту Жуковский по документам.

Также решается вопрос о выплате компенсаций.

«Ответственность авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшей 15 августа рейс U6 178 Жуковский – Симферополь, застрахована в АО «АльфаСтрахование». По всем вопросам в связи с причинением вреда здоровью, утраты багажа, личных вещей просим обращаться в страховую компанию по электронной почте: aviahelp@alfastrah.ru. В сообщении необходимо указать ФИО, телефон, электронную почту обращающегося, суть обращения. При наличии медицинских документов, свидетельствующих о получении травм, просьба также направить на указанный адрес копии документов. Специалисты «АльфаСтрахование» свяжутся с пассажиром и предоставят консультацию о дальнейших действиях и порядке выплаты страхового возмещения», – говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажирам, не имеющим страхового полиса, «Уральские авиалинии» выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей каждому.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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